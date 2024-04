Larissa Manoela e André Luiz Frambach comemoram ‘bodas de pipoca’: ‘Muito amor’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/04/2024 - 18:19 Para compartilhar:

Larissa Manoela comemorou uma data especial com o marido, o também ator André Luiz Frambach, nesta quarta-feira, 17. O casal trocou declarações nas redes sociais para celebrar 4 meses de casamento.

“Bodas de pipoca. 4 meses casada com você! Te escolho por todos os outros meses e anos que ainda teremos pela frente. Muito respeito, muito companheirismo, muita escuta, muito diálogo, muita troca e principalmente muito amor. Muito nós! Te amo todo @andreluizframbach”, escreveu a atriz com uma publicação nos Stories do Instagram.

Para a publicação, a atriz resgatou uma registro do casamento, que aconteceu em dezembro de 2023.

Vale lembrar que a cerimônia íntima não contou com a presença de familiares da atriz, já que aconteceu meses depois da artista romper um contrato profissional com os pais.