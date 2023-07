Larissa Manoela decide investigar gestão da mãe sobre seus bens e abre auditoria, afirma site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2023 - 19:33 Compartilhe

A atriz Larissa Manoela, 22 anos, abriu uma auditoria para investigar os bens que foram adquiridos por ela durante o período em que teve a vida financeira administrada pela mãe. A informação é do colunista Leo Dias.

Silvana Taques e a filha romperam relações no início deste ano, após a artista assumiu a gestão da própria carreira.

O objetivo da auditoria aberta por Larissa Manoela, de acordo com o colunista, é saber onde está toda a fortuna acumulada em sua carreira, que começou ainda na infância.

Silvana era quem administrava todos os bens e, ainda segundo a publicação de Leo Dias, ela controlava a filha com ‘mão de ferro’, liberando apenas uma mesada correspondente a parte dos recursos conquistados por Larissa.

De acordo com o jornalista, em 2022, a então gestora dos bens da atriz teria vendido uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos, no valor de U$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões, no câmbio atual), o que teria acontecido sem o consentimento da filha.

Esse teria sido o motivo pelo qual as duas romperam.

