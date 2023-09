Larissa Manoela curte dia na praia e internautas debocham: ‘Dá pra comprar milho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2023 - 0:26 Compartilhe

A briga entre Larissa Manoela e seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, não será esquecida com facilidade. Mesmo com o fim do embate familiar público, seguidores da atriz ainda fazem questão de trazer a polêmica à tona em suas redes sociais.

Nesta terça-feira, 26, Larissa usou o Instagram para compartilhar uma sequência de fotos na praia ao lado do noivo, André Luiz Frambach, e de amigos do casal. Os cliques renderam mais de meio milhão de curtidas e quase dois mil comentários de internautas — muitos deles, “engraçadinhos”.

“Os dias cheios de amor são muito melhores”, escreveu Larissa, na legenda do post.

“Agora dá pra comprar milho tranquila”, brincou um seguidor, nos comentários.

“Espero que você tenha comprado seu milhinho na praia”, debochou outro.

Isso porque, em agosto, foi ao ar no “Fantástico” um áudio de Larissa pedindo dinheiro para o pai para comprar “milho, sorvete e mate” na praia, fato que viralizou e virou motivo de chacota nas redes sociais.

Agora, após romper com os pais e assumir o controle de sua carreira, internautas esperam que a atriz tenha dinheiro para comprar guloseimas durante seus passeios.

