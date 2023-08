Larissa Manoela curte críticas sobre seus pais: ‘Tóxicos e narcisistas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2023 - 12:29 Compartilhe

Larissa Manoela, de 22 anos, vem enfrentando uma briga com a família desde abril, quando decidiu retirar da mãe a gestão de sua carreira, assumindo também o controle de seus bens. A mudança, inclusive, teria sido motivada após Silvana Taques vender uma das mansões da filha em Orlando (EUA) sem a sua autorização. Os pais da atriz negaram a acusação, entretanto, ela usou a rede social para concordar com publicações que os chamam de “tóxicos e narcisistas”.

No X (antigo Twitter), nesta quarta-feira, 2, a artista curtiu algumas críticas sobre seus pais. Uma das publicações dizia: “Toda vez que a Larissa Manoela parece bem emocionalmente e estável num relacionamento, esses pais começam um inferno. Com todos foi assim. Existem pais tóxicos e narcisistas SIM, e a pressão sempre começa financeiramente”.

Outra postagem curtida por Larissa apontava que a atriz “nunca foi de aparecer em Instagram de fofoca”. “Sempre que aparece é por conta de problemas de terceiros. Ela nunca gostou disso. Agora os próprios pais estão fazendo a menina passar por essa exposição ridícula! Isso não se faz!”, dizia.

Pais de Larissa Manoela negam acusação

Em carta enviada ao programa “Fofocalizando”, Silvana Taques e Gilberto Elias, pais de Larissa Manoela, se defenderam das acusações de que teria vendido uma mansão da atriz em Orlando (EUA) sem o seu consentimento.

“Pensamos muito antes de falar em carta aberta sobre nossa dor. Mas, as mentiras se tornaram mais que lamentáveis, elas estão agredindo além da nossa moral, também a nossa saúde. Sobre as acusações de venda da nossa casa em Orlando, nos EUA, supostamente feitas à revelia de nossa filha, viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela”, começa a carta.

Vale lembrar que, recentemente, foi divulgado que a venda da casa teria sido um dos motivos da ruptura familiar de Larissa.

“Era uma fase ainda com resquícios de pandemia e esse investimento não era mais viável. Os recursos foram devidamente recebidos, investidos em nome da empresa familiar que temos em conjunto, igualitariamente sócios”, continuaram. Recentemente, fontes também revelaram que a atriz teria aberto uma auditoria para investigar o paradeiro de sua fortuna , que antes era controlada por Silvana. “Mais tarde reinvestimos esse recurso em uma casa e um terreno para Larissa, aqui no Brasil, em um condomínio de excelente padrão na Barra da Tijuca. Absolutamente tudo, documentado, alinhado e decidido em conjunto por nós três. Os verdadeiros integrantes de nossa família. Como pais, nosso maior compromisso sempre foi o bem-estar e a felicidade da nossa única filha e herdeira, assim como tudo o que fizemos para ela sempre visou sua segurança patrimonial tangível, intangível e jurídica.”

“Nunca faríamos algo prejudicial ou imoral contra ela, pelo contrário, sempre procuramos proporcionar o melhor suporte emocional e financeiro, nos preocupando sempre com sua boa imagem e garantindo a melhor forma de aplicação e multiplicação de toda a receita advinda do nosso trabalho, visto que além de pais, que abdicaram das suas profissões, éramos os empresários dela e tudo o que foi feito, foi sempre com o conhecimento e participação dela”, finaliza a carta.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias