Larissa Manoela compartilha encontro com Dulce Maria em show do RBD: ‘Sonho realizado’

A atriz Larissa Manoela foi uma das personalidades famosas que garantiu seu lugar no show do RBD na última quinta-feira, 9, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Nos bastidores, a artista deve a oportunidade de encontrar Dulce Maria, e compartilhou o momento no seu perfil do Instagram.

“Gente, para! Que emoção! Dulce Maria, muito obrigada por tudo. Agora o sonho da pequena Lari foi realizado”, escreveu ela.

O grupo mexicano faz mais um show no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 10, também no Engenhão. Depois, eles seguem para São Paulo, no Estádio do Morumbi, nos dias 12 e 13. E nos dias 16, 17, 18 e 19, as apresentações são no Allianz Parque, também em São Paulo.

