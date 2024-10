Larissa Manoela comemora 10 meses de casamento com André Luiz Frambach: ‘Nossa união’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2024 - 20:06 Para compartilhar:

Larissa Manoela, 23 anos, comemorou 10 meses de casamento com o também ator André Luiz Frambach, 27, nesta quinta-feira, 17. O casal, que está junto desde 2022, escolheu celebrar o enlace com cerimônia discreta, em dezembro do ano passado.

Para celebrar a data especial, a artista compartilhou uma sequência de cliques, com uma declaração ao amado nas redes sociais.

“Ele é mais que meu marido. Ele é meu lar. Ele é meu coração. Ele é meu lugar seguro. Ele é meu melhor amigo. Meu amor bom demais. 10 meses da nossa união”, escreveu ela na legenda da publicação no Feed do Instagram.

O maridão, claro, respondeu à esposa com uma mensagem carinhosa nos comentários da postagem.

“Sou apaixonado por você. Sou apaixonado por nós dois”, escreveu ele.

