Larissa Manoela comemora 1 ano ao lado de seu noivo, André Luiz Frambach: ‘Torna tudo especial’

Larissa Manoela comemorou um ano ao lado de seu noivo, o ator André Luiz Frambach, nesta segunda-feira (17). Os dois começaram o relacionamento em 2022 e noivaram no final do mesmo ano.

Os dois se conheceram em 2020, durante as gravações do filme ‘Modo Avião’.

Em sua conta no Instagram, a atriz celebrou a data com uma declaração apaixonada ao publicar uma sequência de fotos ao lado do amado.

“Meu amor é dono de um pedaço meu. Meu amor é lindo e leve. Meu amor me enche de orgulho e torna tudo mais especial. Meu amor é dono do coração mais lindo que já vi, das melhores soluções pros meus problemas, do abraço mais aconchegante e do beijo mais doce”, escreveu ela na legenda da publicação.

Ainda no texto, Larissa Manoela relata como o tempo passou para o casal.

“É que a gente já passou e suportou tanta coisa…a gente é pra gente e nada mais! Só a gente sabe, só a gente sente, só a gente entende a gente”, declarou ela.

