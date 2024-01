Larcamón promete Cruzeiro ofensivo e jovem: ‘Na essência, sou um formador’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/01/2024 - 15:03 Para compartilhar:

Novo treinador do Cruzeiro, Nicolás Larcamón pretende entregar ao torcedor time jovem, dinâmico e ofensivo. Ao ser apresentado oficialmente nesta sexta-feira, ao lado do diretor de futebol Pedro Martins, o argentino de 39 anos falou um pouco sobre suas características e destacou o trabalho voltado à formação de jovens atletas com um ponto essencial para entender a base da sua filosofia de trabalho.

“Na essência, eu sou um formador. Minha carreira, bem antes do plano profissional, tem a ver com anos no futebol de base, no futebol formativo, com o qual eu me identifico. Entendo que o lugar não é que eu só lhe dou, mas o lugar que jovem ganha. Ele ganha e tem a capacidade e a possibilidade de não só participar, mas de se consolidar. Acho que o objetivo não tem a ver com dar espaço aos jovens, mas com que os jovens aproveitam o espaço dado a eles, o tomem e se consolidem como elementos do primeiro time”, disse.

De acordo com Pedro Martins, o pensamento do clube está totalmente alinhado ao do treinador. “Japa, Yan Lucas, Fernando Henrique, João Marcelo, Kaiki, são todos jogadores sub-23. O próprio Verón, que chegou agora, também é um jogador sub-23. Isso faz parte do nosso planejamento de elenco, ter um elenco com uma média de idade que não seja tão alta. Dentro do nosso planejamento não existe diferenciação de equipe”, afirmou.

Larcamón acredita que seu trabalho está em sintonia com o Cruzeiro também em razão da forma como gosta de montar suas equipes. A predileção é por um estilo de jogo ofensivo, característica que faz parte da tradição cruzeirense, por isso ele acredita que, se conseguir colocar em prática suas ideias, estabelecerá uma conexão rápida com a torcida.

“Pedro Martins falou sobre a compatibilidade em relação à identidade e à proposta que o clube e o projeto querem desenvolver. O estilo de jogo que me caracteriza é de equipes dinâmicas, protagonistas, ofensivas, com uma clara identidade coletiva. O potencial se alcança a partir de ser uma equipe, de ser um conjunto, principalmente com uma intenção de gerar muito boas sensações, emoções na torcida. Sabemos que este clube é um clube que tem uma torcida muito importante, que é passional, com uma história, uma tradição muito importante. Então, nós também, o compromisso está com as emoções que queremos despertar, e essa comunhão, essa sinergia”, comentou o treinador.

O argentino ainda precisará de algum tempo para conhecer melhor o elenco, que se apresentou nesta sexta-feira, mas já tem algumas impressões e está conversando com a diretoria para definir mais reforços. Até agora, foram contratados o zagueiro Zé Ivaldo e os atacantes Gabriel Verón e Rafa Silva.

“Claramente há posições em que ainda temos que nos fortalecer e que estamos trabalhando para encontrar os elementos que chegam a nos potenciar realmente, mas em geral há muitos jogadores que me dão essa perspectiva de ver com bons olhos a qualidade, a hierarquia e as características que muitos dos jogadores do plantel têm para desenvolver a proposta que eu quero. Então, nesse sentido, é uma sensação muito boa”, afirmou Larcamón.

O treinador de 39 anos assinou contrato até o fim da temporada 2025 e chegou ao clube mineiro com sua comissão técnica, formada pelos auxiliares Javier Berges e Damian Ayude, pelo preparador físico Juan Cruz Mónaco e pelo analista de desempenho Miguel Vázquez.

O argentino, ainda pouco conhecido do mercado sul-americano, atua como treinador há sete anos. Começou sua carreira no futebol venezuelano, no comando do Deportivo Anzoátegui. Depois atuou no Chile, com o Deportes Antofagasta. Também em solo chileno esteve no Huachipato e Curicó Unido.

Mas foi no México que obteve sua primeira grande conquista. Após passar pelo Puebla, se destacou no León, pelo qual se sagrou campeão da Liga dos Campeões da Concacaf. Apesar disso, foi demitido após a eliminação nas quartas de final do Mundial de Clubes, em dezembro. O clube perdeu para o Urawa Red Diamonds, do Japão, por 1 a 0, e tratou a derrota como um marco vergonhoso em sua história.

