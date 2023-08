Laporte deixa Manchester City e assina com Al-Nassr de CR7 e Mané

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/08/2023 - 13:00 Compartilhe

O zagueiro espanhol Aymeric Laporte assinou com o time saudita Al-Nassr depois de cinco anos vestindo a camisa do Manchester City, anunciaram os dois clubes nesta quinta-feira (24).

“Depois de cinco anos incríveis no City, Laporte assinou em definitivo com o Al Nassr”, disseram os ‘Citizens’, atuais campeões europeus e ingleses na rede social X (antigo Twitter), poucas horas depois de o clube de Riad ter feito oficializado a chegada do defensor de origem francesa com uma breve mensagem: “Laporte está aqui”.

Segundo vários meios de comunicação, o jogador de 29 anos teria se transferido para o Al-Nassr por um valor estimado em 27,5 milhões de euros (cerca de R$ 145,3 milhões pela cotação atual). No seu novo clube vai jogar ao lado dos astros Cristiano Ronaldo e Sadio Mané.

Laporte, que chegou ao Manchester City em 2018 vindo do Athletic Bilbao, conquistou outros cinco títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões, em junho.

bur/bm/iga/pm/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias