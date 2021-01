Lanterna Oeste vence o Figueirense e mantém o sonho de ficar na Série B

Em confronto entre clubes que brigam para evitar o rebaixamento, o Oeste recebeu o Figueirense neste sábado e venceu por 2 a 1, na Arena Barueri, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Apesar do resultado, o Oeste permanece na última colocação, agora com 23 pontos. O lado positivo é a sequência de três jogos sem derrota do time paulista, com duas vitórias e um empate. Já o Figueirense também segue em situação delicada na classificação. O time é o 16.º colocado com 35 pontos, mesma pontuação que o Náutico, 17.º, mas com melhor saldo de gols: -6 a -7.

Com a bola rolando, o Oeste criou as principais jogadas de ataque durante os primeiros 45 minutos. Tanto é que, sem dificuldades, abriu 2 a 0 no placar antes mesmo do intervalo.

O primeiro gol saiu aos 18 minutos, quando Pedrinho recebeu passe, viu a defesa do Figueirense desorganizada e arriscou de fora da área. A bola acertou o ângulo esquerdo, sem chances de defesa para o goleiro Rodolfo Castro.

Animado com o gol, o Oeste seguiu melhor em campo e ampliou aos 30 minutos. Após confusão na área, Bruno Alves recebeu livre de marcação e finalizou forte para as redes.

Na etapa final, o Figueirense voltou com alterações e melhorou em campo. Assim, pressionou e diminuiu o placar aos 10 minutos. Após cruzamento de Thiaguinho, Erison cabeceou na trave e na sequência, Lucas Barcelos finalizou forte. A bola pegou no travessão e entrou.

Querendo o empate, o Figueirense manteve a postura ofensiva e poderia ter empatado aos 23 minutos, quando Erison recebeu bola na área e, mesmo sem marcação, finalizou para fora. O Oeste se segurou como pôde e conseguiu mais três pontos na competição.

O Oeste voltará a campo na sexta-feira para enfrentar o Operário-PR, às 19h15, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. Já o Figueirense, no mesmo dia, recebe o CSA, às 21h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

OESTE 2 X 1 FIGUEIRENSE

OESTE – Glauco; Matheus Rocha (Éder Sciola), Maurício Barbosa, Vitão e Rael; Lídio (Betinho), Yuri e Caio; Bruno Alves (Bruno Lopes), Fábio (Luan) e Pedrinho. Técnico: Roberto Cavalo.

FIGUEIRENSE – Rodolfo Castro; Thiaguinho, Jhonatan, Vitor Mendes e Renan Luís; Patrick (Arouca), Matheus Neris e Lucas Carvalho (Guilherme); Bruno Michel, Alecsandro (Erison) e Lucas Barcelos (Davi Kuhn). Técnico: Jorginho Cantinflas.

GOLS – Pedrinho, aos 18, e Bruno Alves, aos 30 minutos do primeiro tempo. Lucas Barcelos, aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Andrey da Silva e Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS – Maurício Barbosa, Lídio e Fábio (Oeste); Arouca, Matheus Neris e Alecsandro (Figueirense).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).

