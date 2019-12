Lanterna, Espanyol contrata Abelardo Fernandez para tentar evitar queda

Último colocado do Campeonato Espanhol, o Espanyol anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico Abelardo Fernandez. Trata-se de mais uma tentativa de evitar o rebaixamento da equipe, que está a cinco pontos de sair da zona da degola.

Fernandez, de 49 anos, assinou contrato até o fim da temporada para substituir Pablo Machin, demitido após a derrota do Espanyol para o vice-lanterna Leganés, no fim de semana passado. O time soma apenas 10 pontos em 18 partidas disputadas, com saldo de apenas duas vitórias até agora.

O clube de Barcelona recorreu ao novo treinador em razão de sua experiência recente numa tarefa semelhante. Na temporada passada, ajudou o Alavés a escapar da queda. Quando assumiu o time, também estava na lanterna. Ele comandará o primeiro treino da equipe na segunda-feira.

Antes de comandar o Alavés, na temporada passada, Abelardo Fernandez treinou equipes menores, como Candás, Tuilla e Sporting Gijón, tanto o time principal quanto a equipe B. Como jogador, foi zagueiro e defendeu a seleção espanhola durante dez anos.