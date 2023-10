Lanterna do Francês, Lyon perde para Reims e aprofunda crise

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2023 - 11:41 Compartilhe

O Reims (2º) derrotou o Lyon por 2 a 0 neste domingo e aprofundou a crise do histórico clube francês, que fecha a 7ª rodada da Ligue 1 com apenas dois pontos e na lanterna.

Os gols do jogo foram marcados pelo meio-campista Marshall Munetsi (45’+1) e pelo zagueiro Yunis Abdelhamid (71′).

Ultrapassado na tabela no sábado pelo Clermont, que empatou em 0 a 0 com o Paris Saint-Germain, o Lyon foi derrotado em cinco dos seus sete jogos no campeonato, nos quais marcou apenas três gols.

Já o Reims, na parte de cima da tabela, sobe provisoriamente para a vice-liderança com 13 pontos, enquanto espera o resultado do duelo entre Nice e Brest, neste domingo.

— Jogos da 7ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Strasbourg – Lens 0 – 1

– Sábado:

Clermont-Ferrand FC – PSG 0 – 0

Monaco – Olympique de Marselha 3 – 2

– Domingo:

Reims – Lyon 2 – 0

(10h00) Toulouse – Metz

Nice – Brest

Le Havre – Lille

(12h05) Lorient – Montpellier

(15h45) Rennes – Nantes





Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Monaco 14 7 4 2 1 18 10 8

2. Reims 13 7 4 1 2 13 8 5

3. Brest 13 6 4 1 1 8 6 2

4. PSG 12 7 3 3 1 14 6 8

5. Nice 12 6 3 3 0 8 4 4

6. Strasbourg 10 7 3 1 3 7 9 -2

7. Le Havre 9 6 2 3 1 10 7 3

8. Olympique de Marselha 9 7 2 3 2 9 11 -2

9. Rennes 8 6 1 5 0 10 6 4

10. Nantes 8 6 2 2 2 11 11 0

11. Lille 8 6 2 2 2 8 9 -1





12. Metz 8 6 2 2 2 7 10 -3

13. Lens 7 7 2 1 4 7 12 -5

14. Montpellier 6 6 1 3 2 9 9 0

15. Lorient 6 6 1 3 2 10 12 -2

16. Toulouse 6 6 1 3 2 6 8 -2

17. Clermont-Ferrand FC 2 7 0 2 5 5 12 -7

18. Lyon 2 7 0 2 5 3 13 -10

