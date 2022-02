Lanterna do Campeonato Italiano, Salernitana anuncia as chegadas de Ederson e Mikael Jogadores chegaram para tentar livrar a equipe da queda, mas cenário é difícil. Equipe de Salerno tem apenas três vitórias e um empate em 22 jogos disputados no torneio

Lutando para escapar do rebaixamento no Campeonato Italiano, a Salernitana anunciou nesta sexta-feira as contratação do meio-campista Ederson, que pertencia ao Corinthians, mas estava emprestado ao Fortaleza, e do atacante Mikael, ex-Sport. Os dois jogadores de 22 anos chegam para ajudar a equipe a tentar permanecer na Lega Serie A na segunda metade da temporada.

Um dos principais jogadores em sua posição no último Brasileirão, Ederson tinha contrato com a equipe paulista até janeiro de 2024. Os italianos, porém, pagaram o que a equipe desejava receber, entre 6 milhões de euros e 7 milhões de euros (R$ 36 mi a 42 mi na cotação atual), e levaram o atleta.

Ex-Fortaleza, Ederson assinou com a equipe de Salerno até 2026.

+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A

No caso do atacante Mikael, a Salernitana acertou com o Sport um empréstimo até o final da atual temporada, em junho, pagando 800 mil euros (R$ 4,8 mi). Existe a chance do jogador seguir na Itália no segundo semestre, desde que o clube contrate o centroavante em definitivo.

Mikael vestirá a camisa 87 na Itália (Foto: Divulgação / Salernitana)

Para seguir com Mikael, a Salernitana terá de desembolsar mais 3 milhões de euros (pouco mais de R$ 18 mi), valor que já está amarrado em contrato. O clube do Recife tem direito a 70% dos direitos de uma negociação, com o restante pertencendo ao atleta.

+ Veja as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022

Na atual temporada, Mikael entrou em campo três vezes pelo Sport, mas não decepcionou: marcou cinco gols, sendo dois pelo Campeonato Pernambucano e três na Copa do Nordeste.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais