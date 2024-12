Lanterna da Série A, Monza demite técnico Alessandro Nesta

MONZA, 23 DEZ (ANSA) – O Monza, atual lanterna da Série A da Itália, anunciou nesta segunda-feira (23) a demissão do técnico Alessandro Nesta, campeão mundial em 2006 pela Azzurra.

A primeira experiência do ex-zagueiro na elite do futebol italiano durou 17 rodadas da competição, traduzidas em apenas uma vitória, sete empates e nove derrotas.

Fazendo uma temporada bem abaixo do esperado, Nesta foi despedido após a derrota por 2 a 1 para a Juventus, no U-Power Stadium, e não “comerá panetone” no fim de ano, expressão usada na Itália quando um técnico é demitido pouco antes do Natal.

O acordo entre Nesta e Monza era válido até o fim da atual temporada, com possibilidade de extensão em caso de salvação dos Brianzoli. O nome predileto dos biancorossi para substituir o ex-defensor é Salvatore Bocchetti, que teve uma breve passagem pelo Hellas Verona em 2022.

O último compromisso do Monza em 2024 será no próximo sábado (28), quando visitará o Parma. Os dois clubes protagonizarão um jogo de desesperados e esperam fechar o ano com três pontos.

O Monza tem apenas 10 pontos e está cinco atrás do Verona, primeira equipe de fora da zona do rebaixamento do campeonato.

