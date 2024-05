Lando Norris (McLaren) vence GP de Miami, seu 1º triunfo na F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/05/2024 - 20:40 Para compartilhar:

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) comemorou neste domingo (5) seu primeiro triunfo na Fórmula 1 com uma vitória inesperada no Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos, se impondo ao holandês Max Verstappen (Red Bull).

Norris, que havia largado em quinto lugar no grid, assumiu o controle logo após a metade da corrida e ampliou sua vantagem até superar Verstappen, líder do Mundial, em mais de sete segundos.

“Já era hora (…) Esperei durante muito tempo, mas finalmente consegui”, vibrou Norris, que precisou de 110 corridas para comemorar este triunfo.

“Na sexta-feira eu sabia que tínhamos ritmo. Tínhamos a estratégia perfeita e tudo valeu a pena”, disse o piloto de Bristol, que foi carregado pelos membros de sua equipe na comemoração.

Norris, de 24 anos, acumulava até então 15 pódios, mas nenhuma vitória, já que em 2019 foi o quarto piloto mais jovem a estrear na Fórmula 1, aos 19 anos e 124 dias.

“Acho que muita gente duvidou de mim. Cometi muitos erros nos últimos cinco anos, na minha curta carreira, mas hoje conseguimos, então tudo isso é pela equipe”, disse ele.

Verstappen, que largou na pole position, teve que se contentar com o segundo lugar e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completou o pódio no GP de Miami, a sexta corrida das 24 do calendário da Fórmula 1 este ano.

“Um ganha, outro perde… Você se acostuma com isso nas corridas”, disse Verstappen antes de parabenizar o vencedor. “Estou muito feliz pelo Lando. Já faz muito tempo, mas não será a última (vitória). Ele mereceu”.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) ficou em quarto lugar no Autódromo Internacional de Miami (Flórida), seguido pelo mexicano Sergio Pérez (Red Bull) enquanto o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) só conseguiu subir do décimo quinto lugar inicial para o nono.

‘Checo’ Pérez continua na segunda posição da classificação geral com 101 pontos, a 35 do companheiro Verstappen.

– Show da McLaren –

O Autódromo Internacional de Miami (Flórida) contou com mais um grande público e com a presença de personalidades do esporte como Travis Kelce, destaque dos Chiefs da NFL e namorado da cantora Taylor Swift, e de políticos, como o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Depois de manter seu primeiro lugar da largada, tudo apontava para que Verstappen fosse aumentar o seu domínio nesta temporada, na qual já tem quatro vitórias e só havia cedido uma para Carlos Sainz.

O atual campeão, que havia vencido a corrida sprint no sábado, também buscou ampliar sua hegemonia em Miami, onde venceu as duas primeiras edições deste Grande Prêmio.

Enquanto Verstappen segurava Leclerc, ‘Checo’ Pérez freou demais na curva na tentativa de ultrapassar Carlos Sainz.

Pelo rádio, o espanhol pediu que ele fosse penalizado, mas os comissários não investigaram a manobra do mexicano.

Piastri aproveitou a aposta agressiva de ‘Checo’ para subir do sexto para o terceiro lugar e acabou estragando a estratégia das Ferraris ao ultrapassar Leclerc e se tornar o primeiro perseguidor de Verstappen.

O holandês, que admitiu ter dificuldade de adaptação à pista no último fim de semana, saiu dos limites em uma curva e bateu em um cone que caiu na pista, provocando a entrada do safety car.

Com a entrada do holandês nos boxes, Piastri assumiu a liderança da corrida na 24ª volta. Pouco depois, foi o australiano quem parou e permitiu que seu companheiro Norris mantivesse a liderança graças a mais uma entrada do safety car devido a uma batida do dinamarquês Kevin Magnussen que mandou o americano Logan Sargeant contra o muro.

Na segunda posição, Verstappen foi atrás de Norris mas foi o britânico, com pneus mais novos, quem aumentou a vantagem.

Faltando 20 voltas para o final, o britânico já estava 2 segundos à frente do atual campeão e depois ganhava ainda mais terreno sobre o holandês, que reclamava no rádio do desempenho de sua Red Bull.

“Eles tinham mais ritmo, Lando estava voando. Foi incrivelmente difícil para nós, mas terminar em segundo em dias ruins não é ruim”, disse ‘Mad Max’, resignado.

— Classificação do GP de Miami:

1. Lando Norris (GBR/McLaren) los 308 km em 1h30:49.876

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 7.612

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 9.920

4. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) a 11.407

5. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) a 14.650

6. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-AMG) a 16.585

7. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls) a 26.185

8. George Russell (GBR/Mercedes) a 34.789

9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) a 37.107

10. Esteban Ocon (FRA/Alpine) a 39.746

11. Nico Hülkenberg (GER/Haas) a 40.789

12. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 44.958

13. Oscar Piastri (AUS/McLaren) a 49.756

14. Guanyu Zhou (CHN/Sauber) a 49.979

15. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls) a 50.956

16. Valtteri Bottas (FIN/Sauber) a 52.356

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) a 55.173

18. Kevin Magnussen (DIN/Haas) a 1:04.683

19. Alexander Albon (TAI/Williams) a 1:16.091

Abandonos:

Logan Sargeant (USA/Williams) accidente en vuelta 30

Volta mais rápida da corrida: Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:30.634 na volta 43 (velocidade média: 216,515 km/h)

— Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 136 pontos

2. Sergio Pérez (MEX) 101

3. Charles Leclerc (MON) 98

4. Carlos Sainz Jr (ESP) 85

5. Lando Norris (GBR) 83

6. Oscar Piastri (AUS) 41

7. George Russell (GBR) 37

8. Fernando Alonso (ESP) 33

9. Lewis Hamilton (GBR) 27

10. Yuki Tsunoda (JPN) 14

11. Lance Stroll (CAN) 9

12. Oliver Bearman (GBR) 6

13. Nico Hülkenberg (ALE) 6

14. Daniel Ricciardo (AUS) 5

15. Kevin Magnussen (DIN) 1

16. Esteban Ocon (FRA) 1

— Mundial de construtores:

1. Red Bull 237 pontos

2. Ferrari 189

3. McLaren-Mercedes 124

4. Mercedes-AMG 64

5. Aston Martin-Mercedes 42

6. Racing Bulls-Red Bull 19

7. Haas 7

8. Alpine 1

afp/gbv/ol/ma/aam