Lando Norris (McLaren) vence GP de Miami, seu 1º triunfo na F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/05/2024 - 19:12 Para compartilhar:

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) comemorou neste domingo (5) seu primeiro triunfo na Fórmula 1 com uma vitória inesperada no Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos, se impondo ao holandês Max Verstappen (Red Bull).

Norris, que havia largado em quinto lugar no grid, assumiu o controle logo após a metade da corrida e ampliou sua vantagem até superar Verstappen, líder do Mundial, em mais de sete segundos.

“Esperei muito tempo, mas finalmente consegui”, vibrou Norris, que precisou de 110 corridas para comemorar este triunfo.

Verstappen, que largou na pole position, teve que se contentar com o segundo lugar e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completou o pódio no GP de Miami, a sexta corrida das 24 do calendário da Fórmula 1 este ano.

“Um ganha, outro perde… Você se acostuma com isso nas corridas”, disse Verstappen antes de parabenizar o vencedor. “Estou muito feliz pelo Lando. Já faz muito tempo, mas não será a última (vitória). Ele mereceu”.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) ficou em quarto lugar no Autódromo Internacional de Miami (Flórida), seguido pelo mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

Verstappen manteve a liderança da corrida após a largada e parecia que ia manter o seu domínio imparável nesta temporada, na qual soma quatro vitórias e só gavia cedido uma, para Carlos Sainz.

O atual campeão parou na 24ª volta, permitindo que o australiano Oscar Piastri, companheiro de equipe de Norris na McLaren, assumisse brevemente a liderança.

A saída de Piastri deixou a liderança nas mãos de Norris, beneficiado com a entrada do safety car.

Quando o público da Flórida se preparava para assistir a um assédio total de Verstappen, o britânico surpreendeu ao aumentar a vantagem sobre o tricampeão mundial a cada volta até a linha de chegada.

“Eu sabia, eu sabia quando cheguei hoje!”, gritou Norris com entusiasmo pelo rádio da equipe.

gbv/ol/aam