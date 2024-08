AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/08/2024 - 11:48 Para compartilhar:

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 neste domingo (25) no circuito de Zandvoort superando o ídolo local Max Verstappen, que terminou em segundo.

Apesar de não ter conseguido defender sua pole position na largada, o britânico voltou a ultrapassar o holandês ao longo da corrida e depois aproveitou a superioridade do seu carro para vencer com folga. O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ficou com o terceiro lugar.

