Lando Norris (McLaren) supera Verstappen e vence GP da Holanda de F1

AFPi AFP 25/08/2024 - 14:52

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 neste domingo (25) no circuito de Zandvoort superando o ídolo local Max Verstappen, que terminou em segundo diante de sua torcida da ‘Maré Laranja’.

O britânico venceu assim a sua segunda corrida da temporada depois do GP de Miami, em maio, e reduziu a diferença em relação a Verstappen no campeonato para 71 pontos faltando nove corridas para o final.

Apesar do enorme apoio vindo das arquibancadas em um circuito lotado, o atual tricampeão mundial não conseguiu tirar mais proveito de sua Red Bull para competir contra a McLaren melhorada, que começa a se consolidar como o carro a ser batido na Fórmula 1.

A largada foi crucial: Norris, que nunca havia vencido largando da pole position, perdeu a liderança nos primeiros metros, e Verstappen se impôs para assumir a liderança em meio à vibração do público, criando uma vantagem de quase um segundo na segunda volta e se distanciando.

Mas a McLaren, que foi o carro mais rápido ao longo de todo o fim de semana, começou a diminuir a vantagem de ‘Mad Max’, que desde o regresso de Zandvoort ao calendário da F1 em 2021 havia conseguido a ‘pole’ e a vitória nas três edições anteriores.

Na volta de número 17, Norris já estava apenas dez décimos de segundo atrás, enquanto Verstappen reclamava no rádio da falta de aderência dos pneus.

– “Não consigo andar mais rápido” –

Uma volta depois, Norris ultrapassou Verstappen, que começou a ficar para trás.

“Não consigo andar mais rápido, o carro não está respondendo às minhas contribuições”, disse ele desesperado pelo rádio aos seus engenheiros, enquanto a distância aumentava para quatro segundos.

A vantagem era irremediável e a passagem pelas boxes não alterou o destino da corrida, que terminou com Norris vendo a bandeira quadriculada, com quase 23 segundos à frente do holandês.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ficou com o terceiro lugar, privando o australiano Oscar Piastri (McLaren) do pódio.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) terminou na quinta posição, seguido pelo mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

As Mercedes de George Russell e Lewis Hamilton cruzaram na sétima e oitava posições respectivamente, à frente do francês Pierre Gasly (Alpine).

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) conseguiu entrar na zona de pontuação, cruzando a linha de chegada na décima posição.

O Mundial de F1 continua no próximo fim de semana no circuito de Monza, 16ª etapa do campeonato, com dúvidas crescentes sobre o monopólio de Verstappen.

O holandês não vence um Grande Prêmio desde junho, sua mais longa sequência sem vitórias desde 2020, e embora seja muito cedo para soar o alarme na Red Bull, o fim de semana em Zandvoort levanta questões sobre o restante da temporada.

— Classificação final do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1:

1.Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) os 306,587 km em 1h30:45.519

2.Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 22.896

3.Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 25.439

4.Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 27.337

5.Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) a 32.137

6.Sergio Pérez (MEX/Red Bull) a 39.542

7.George Russell (GBR/Mercedes) a 44.617

8.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 49.599

9.Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 volta

10.Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

11.Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) a 1 volta

12.Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta

13.Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

14.Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) a 1 volta

15.Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) a 1 volta

16.Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) a 1 volta

17.Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta

18.Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) a 1 volta

19.Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) a 2 voltas

20.Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) a 2 voltas

Melhor volta da corrida: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:13.817 na 72ª volta (média: 265,841 km/h)

— Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 295 pts

2. Lando Norris (GBR) 225

3. Charles Leclerc (MON) 192

4. Oscar Piastri (AUS) 179

5. Carlos Sainz Jr (ESP) 172

6. Lewis Hamilton (GBR) 154

7. Sergio Pérez (MEX) 139

8. George Russell (GBR) 122

9. Fernando Alonso (ESP) 50

10. Lance Stroll (CAN) 24

11. Nico Hülkenberg (ALE) 22

12. Yuki Tsunoda (JPN) 22

13. Daniel Ricciardo (AUS) 12

14. Pierre Gasly (FRA) 8

15. Oliver Bearman (GBR) 6

16. Kevin Magnussen (DIN) 5

17. Esteban Ocon (FRA) 5

18. Alexander Albon (TAI) 4

19. Zhou Guanyu (CHN) 0

20. Logan Sargeant (EUA) 0

21. Valtteri Bottas (FIN) 0

— Mundial de construtores:

1. Red Bull 434 pts

2. McLaren-Mercedes 404

3. Ferrari 370

4. Mercedes 276

5. Aston Martin-Mercedes 74

6. Racing Bulls-Red Bull 34

7. Haas-Ferrari 27

8. Alpine-Renault 13

9. Williams-Mercedes 4

10. Sauber-Ferrari 0

