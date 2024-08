Lando Norris (McLaren) conquista pole do GP da Holanda de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/08/2024 - 11:25 Para compartilhar:

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) vai largar na pole position no domingo no Grande Prêmio da Holanda, 15ª etapa do Mundial de Fórmula 1, depois de ter sido o piloto mais rápido neste sábado no circuito de Zandvoort.

Numa pista seca mas com muito vento, o britânico superou seus adversários, ficando à frente do atual tricampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), e de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri (McLaren) por 356 e 499 milésimos de segundo, respectivamente.

