Lando Norris (McLaren) conquista pole do GP da Holanda de F1

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) vai largar na pole position no domingo no Grande Prêmio da Holanda, 15ª etapa do Mundial de Fórmula 1, depois de ter sido o piloto mais rápido neste sábado (24) no circuito de Zandvoort.

Numa pista seca mas com muito vento, o britânico superou seus adversários, ficando à frente do atual tricampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), e de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri (McLaren) por 356 e 499 milésimos de segundo, respectivamente.

O inglês de 24 anos alcançou assim a quarta pole position da sua carreira e a terceira desta temporada, depois de Budapeste e Barcelona. Na corrida tentará a vitória, algo que não conseguiu nas três ocasiões anteriores.

– ‘Nos faltou ritmo’, lamenta Verstappen –

“É incrível. Consegui uma ótima volta logo no final, então estou muito feliz. A equipe fez um ótimo trabalho. A sensação no carro foi magnífica, os novos recursos adicionados neste fim de semana parecem funcionar muito bem. A corrida será difícil, mas quero muito estar lá”, comemorou Norris.

Pela primeira vez desde 2021, com o retorno da Fórmula 1 à bela pista localizada às margens do Mar do Norte, o herói local Max Verstappen se viu superado, após três anos consecutivos com a pole e a vitória diante de sua “maré laranja”.

“Nos faltou um pouco de ritmo. Ainda estou feliz por estar na primeira fila. É complicado lá fora por causa do vento”, disse Verstappen. “Estou feliz por estar em segundo lugar, acho que depois de sexta-feira é um bom resultado”.

Verstappen vai disputar seu 200º Grande Prêmio no domingo, mas até o momento o fim de semana não correu na direção que gostaria. Ele terminou em quinto na sexta-feira durante os treinos livres e se queixando da falta de velocidade do seu Red Bull.

Depois de iniciar a temporada com 7 vitórias nas dez primeiras corridas, o holandês não venceu nenhuma nas últimas quatro, a sua maior sequência sem vitória desde 2020.

– Hamilton e Sainz eliminados no Q2 –

Piastri, logo atrás de Norris no Q1 e Q2, não conseguiu repetir esse desempenho durante o Q3 e teve que se contentar com a terceira posição no grid. Ele largará à frente do britânico George Russell (Mercedes), que confirmou sua boa fase atual.

O mexicano Sergio Pérez, que teve dificuldades na sexta-feira, alcançou uma inesperada quinta posição ao volante do segundo Red Bull e largará à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

O ‘Top 10’ é completado pelo veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), o tailandês Alex Albon (Williams), o canadense Lance Stroll (Aston Martin) e o francês Pierre Gasly (Alpine).

A grande surpresa desta classificação foi a eliminação no Q2 do heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Mercedes).

O britânico, muito confortável desde o início do fim de semana, foi surpreendido no final da sessão e largará no domingo da 12ª posição, logo atrás do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), também eliminado de forma inesperada no Q2.

Horas antes, a última sessão de treinos livres foi reduzida para apenas 16 minutos, após um violento acidente do piloto americano Logan Sargeant (Williams) na pista molhada, antes das condições climáticas mudarem novamente, dando lugar ao vento forte da classificação.

