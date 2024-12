AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/12/2024 - 12:15 Para compartilhar:

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) fez a pole position do Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última etapa do Mundial de Fórmula 1 2024, na sessão de classificação disputada neste sábado (7), no circuito de Yas Marina.

Norris terminou à frente de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, e do espanhol Carlos Sainz (Ferrari).

