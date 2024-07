AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/07/2024 - 12:41 Para compartilhar:

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) vai largar na pole position do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, depois de marcar o melhor tempo no treino de classificação disputado neste sábado (20), no circuito de Hungaroring.

Norris superou por 22 milésimos seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, que ficou em segundo, enquanto o tricampeão mundial e atual líder do campeonato, Max Verstappen (Red Bull), foi o terceiro.

