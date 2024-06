AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/06/2024 - 12:16 Para compartilhar:

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) vai largar na pole position do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, depois de marcar o melhor tempo no treino de classificação disputado neste sábado (22), no Circuito da Catalunha, em Barcelona.

Norris ficou à frente do atual líder do Mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), em segundo, e dos pilotos da Mercedes Lewis Hamilton e George Russel, terceiro e quarto.

