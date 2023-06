Lando Norris defende Mariana Becker após deboche de jornalista: ‘Quem é você?’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 22:04 Compartilhe

Na semana em que se disputa o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, Lando Norris defendeu a repórter brasileira Mariana Becker, da TV Bandeirantes, durante uma entrevista. Nesta quinta-feira, o piloto “tomou as dores” da jornalista após deboche de um companheiro de mídia e perguntou quem ele era.

Quando chegou para ser entrevistado por Mariana Becker, Lando Norris foi questionado sobre como seriam os testes no carro durante a corrida da Áustria. Ao final da pergunta, o piloto da McLaren fez questão de elogiar Mariana dizendo que as melhores perguntas eram sempre as feitas por ela. Neste momento, uma voz no fundo do vídeo diz que Norris é um mentiroso e a jornalista brasileira sai em defesa falando que isso não é verdade.

Após a reação do jornalista, Norris se virou para a repórter brasileira e falou de forma irônica perguntando quem era ele e deixou claro que o elogio feito para a jornalista era verdade. Após o diálogo, o vídeo se encerra com o piloto abrindo um sorriso e começando a responder o questionamento de Mariana.

Não é a primeira vez que Mariana Becker é elogiada por pilotos da Fórmula 1 durante entrevistas ou em encontros na zona mista antes das corridas. Na última temporada, Lewis Hamilton e Fernando Alonso também fizeram questão de valorizar as perguntas e a postura da jornalista brasileira.

O Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 acontece neste domingo, no circuito de Spielberg. Lando Norris busca voltar a pontuar na etapa, após ter ficado com o 13º lugar no GP do Canadá, disputado no dia 18 de junho. Até o momento na temporada, Norris tem 12 pontos conquistados e é o 11º colocado na classificação de pilotos.

