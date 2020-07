Landim comemora transmissão na FlaTV: ‘Vai ficar marcado na história’ Presidente destacou os números da transmissão do jogo contra o Boavista, nesta quarta

O Flamengo transmitiu a vitória por 2 a 0 sobre o Boavista, no Maracanã, em seus canais oficiais e alcançou resultado expressivos nesta quarta. O sucesso da transmissão foi celebrada pelo presidente Rodolfo Landim após a partida.

O mandatário ainda destacou o engajamento digital da Nação durante o jogo.

– Ficamos muitos felizes. É o processo de democratização que estamos tendo, com a participação direta que estamos tendo da nossa torcida. Gostaria de agradecer demais as contribuições que a torcida fez durante o jogo. Muito importante para o Flamengo neste momento. Um dia muito especial. Vai ficar marcado na história. Mais de 4,2 milhões de inscritos na FlaTV, tivemos mais de 14 milhões de views na transmissão – disse Landim ao canal do Fla no Youtube.

Foi a primeira transmissão com imagens pela FlaTV após a Medida Provisória nº 984, publicada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 18, que alterou as regras sobre os direitos de transmissão, garantindo os mesmos ao clube mandante. Até então, a Lei Pelé determinava que os direitos pertenciam aos dois clubes envolvidos na partida. O Flamengo, que não acertou com a Globo no Carioca, não vinha tendo as partidas do Estadual televisionadas este anos.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também