Lanchonete de Pelotas dá boas-vindas a Walter após contratação por clube da cidade

O atacante Walter está de casa nova no futebol e ganhou uma mensagem de boas-vindas bastante inusitada. Contratado pelo Pelotas para a disputa da Série A2 do Campeonato Gaúcho, o folclórico jogador recebeu um recado de uma lanchonete da cidade.

Torcedores do clube reagiram ao anúncio da contratação feito pelo Pelotas nas redes sociais com citações a importantes restaurante das cidade. Walter é conhecido por não ter o físico atlético como o da maioria dos jogadores de futebol e conviver com sobrepeso.

“Muitos fanáticos estão nos marcando em publicações sobre a chegada do atacante Walter a Pelotas. Será uma honra recebê-lo e apresentar a culinária tradicional da cidade”, publicou o restaurante Circulu’s Lanches. Outras lanchonetes citadas no post não se manifestaram até o momento.

A mensagem divulgada pela lanchonete foi compartilhada por Walter em sua página. O jogador de 33 anos já revelou em entrevistas nos últimos anos que luta contra o vício em bolachas recheadas, refrigerantes e doces. “Tem gente com problema com drogas ou bebidas, eu gosto de comer muito”, afirmou em entrevista ao GaúchaZH.

Walter iniciou a carreira profissional no Internacional, atuou no Porto e teve passagens por clubes grandes, como Fluminense, Cruzeiro e Athletico-PR. O último clube do atacante foi o Afogados da Ingazeira, de Pernambuco.

