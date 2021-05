Lancha transportada por carreta entala ao tentar passar sob viaduto

Nesta terça-feira (25), uma lancha transportada por uma carreta ficou entalada ao tentar passar sob um viaduto de São Paulo. O motorista do veículo tinha saído de Florianópolis, em Santa Catarina, e tinha como destino a cidade de Capitólio, em Minas Gerais, mas errou o caminho.

Segundo o G1, parte do barco bateu na estrutura de um viaduto na Avenida Pedro Álvares Cabral. De acordo com a Companhia de Engenharia de Trafego (CET), a carreta que transportava a lancha segue ocupando o acesso da Avenida Conselheiro Rodrigues Alves para a Avenida Ibirapuera. O barco só será removido durante a noite, com o suporte da Companhia de Trânsito.

Durante um tempo, a Avenida Pedro Álvares Cabral chegou a ter bloqueio parcial e total para a manobra do veículo, que excedia o limite de altura da via.

