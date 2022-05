‘Lancei música e só falam se sou gay’, diz Vitão após falar sobre sua sexualidade

O cantor Vitão usou sua rede social para lamentar que sua vida pessoal fique mais em destaque do que a sua carreira. Após revelar em uma entrevista que está redescobrindo sua sexualidade, o assunto viralizou na web.





Em uma série de Stories no Instagram, Vitão fez um desabafo sobre o assunto: “O meu questionamento é justamente sobre o conceito de sexualidade que a gente tem no nosso mundo. E como isso acaba encaixotando a gente de todas as formas, aprisionando a gente em muitos momentos. E como isso é um grande determinador social de respeito, poder, de como as pessoas te veem, te respeitam ou não. Será que isso não é muito mais uma criação social e religiosa do que de fato nossa natureza como ser humano?”, escreveu ele.

“Talvez a gente seja menos complicado que isso, talvez a gente só goste de se encostar mesmo, de se amar, independente de gênero, roupa, de qualquer coisa, de órgão sexual. Ou você é bi, ou gay, ou hétero, ou alguma da outras iglas. E isso acaba determinando tudo na nossa vida… por que tem que ser assim? Será que isso existe realmente na nossa natureza? Eu acho que não”.