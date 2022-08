Lance polêmico do VAR na partida entre Fluminense e Internacional divide opinião na web

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 21:39 Compartilhe

O árbitro de vídeo voltou a ser pauta no Brasileirão. Na vitória do Internacional sobre o Fluminense por 3 a 0, um lance delicado de impedimento durante um ataque colorado, que resultou em gol, dividiu opiniões entre os torcedores na web. Muitos internautas questionaram a anulação da jogada.

O Internacional já vencia o Fluminense por 1 a 0, quando em rápida jogada de contra-ataque, Alemão recebeu no meio e deixou Maurício na cara do gol para ampliar o placar no Beira-Rio. Contudo, Ramon Abatti Abel consultou o VAR e invalidou o tento, pois o camisa 35 estava impedido na origem da jogada.

No Twitter, muitos torcedores questionaram a decisão da arbitragem.

ele não tá atrás da linha do meio campo? pic.twitter.com/KDS2UoGIx0 — caze (@Casimiro) August 14, 2022

Impedimento do cara vindo do campo dele, é isso? — Tozza (@TozzaFla) August 14, 2022

O cara está antes da linha do meio campo e estão medindo impedimento — Diário de torcedor | DEU GREEN (@diariotorcidas) August 14, 2022

O primeiro impedimento na história marcado com o jogador no campo de defesa. — aguirre damé (36/46) (@aguirredame) August 14, 2022

Confesso que estou até agora tentando entender esse impedimento, que loucura. — Victor Lessa (@Victorg_Lessa) August 14, 2022

Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Coritiba, dia 20, sábado, às 19h, no Maracanã. Antes disso, a equipe tenta avançar às semifinais da Copa do Brasil contra o Fortaleza, quarta-feira, também no Rio de Janeiro. O Colorado só voltará a campo dia 22, segunda, às 19h, contra o Avaí, na Ressacada.

