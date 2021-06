LANCE! e La Liga sorteiam bola oficial do Espanhol autografada por Gerard Moreno; veja como concorrer Atacante do Villarreal venceu o Troféu Zarra, que é entregue ao jogador espanhol com mais gols marcados em La Liga. Atleta balançou as redes 23 vezes no torneio nacional

Principal nome do Villarreal na histórica temporada 2020/21, que terminou com o título inédito da Liga Europa, o atacante Gerard Moreno brilhou também atuando pelo Campeonato Espanhol. E para coroar este grande ano, o LANCE!, em parceria com a La Liga, resolveu presentear quem acompanha o Futebol Internacional com uma bola oficial Puma Accelerate autografada pelo jogador do Submarino Amarelo.

Com 23 gols marcados na competição nacional, Gerard Moreno, que disputará a Eurocopa com a seleção da Espanha, venceu o Troféu Zarra, que é entregue ao jogador espanhol com mais gols marcados em La Liga. Foi o segundo ano seguido que o jogador conquistou a honraria – em 2019/20 ele fez 18 gols.

SAIBA COMO PARTICIPAR DA AÇÃO

– Responder qual o prêmio recebido pelo artilheiro do Villarreal ao final da LaLiga Santander 20/21;

– Seguir o perfil oficial da La Liga (@laliga) no Instagram;

– Seguir o perfil oficial do LANCE! (@lancedigital) no Instagram;

– Marcar três amigos nos comentários.

CLIQUE AQUI E VÁ PARA A PÁGINA OFICIAL DA PROMOÇÃO

