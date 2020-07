LANCE! e especialistas debatem a MP das transmissões em webinar Evento poderá ser acompanhado ao vivo e terá a presença do editor do L! Walter de Mattos

O LANCE! marcará presença no Webinar que discutirá a Medida Provisória 984, assinada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, e que trata dos direitos de transmissão dos jogos, assunto que vem sendo bastante debatido nos últimos dias. O seminário online, ministrado pela Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, vai acontecer na próxima segunda-feira, às 19h (veja abaixo como assistir).

O editor e fundador do LANCE!, Walter de Mattos, é um dos convidados para o debate. Também participam: Pedro Trengrouse (vice-presidente da Comissão Especial de Direito de Jogos Esportivos e Entretenimento do Conselho Federal da OAB), Samy Chafic (presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB-MG), deputado federal Pedro Paulo (relator da PL clube-empresa e autor da emenda da Liga na MP 984), Marcelo Jucá (secretário-geral da Comissão Direito Desportivo do Conselho Federal da OAB), e representantes dos três maiores clubes de Minas, Sérgio Rodrigues (presidente do Cruzeiro), Sérgio Sette Câmara (presidente do Atlético-MG), e Paulo Bracks (diretor executivo de futebol do América-MG).

Entre os pontos centrais que serão discutidos está a emenda do deputado federal Pedro Paulo, que determina a negociação coletiva dos direitos de transmissão e a criação da liga de futebol profissional no Brasil.

A transmissão do webinar será realizada pelo canal do YouTube da OAB de Minas Gerias, e o torcedor também poderá acompanhar AO VIVO aqui no LANCE!. O evento começa às 19h na próxima segunda-feira.

