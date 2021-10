Lance da Sorte KTO: olhos para o início de temporada da NBA Temporada da principal liga de basquete do mundo teve início nesta semana. Saiba tudo sobre

Na sexta edição do programa Lance da Sorte KTO, apresentado pelo jornalista Josias Pereira, e publicado nas redes sociais do LANCE!, o início da principal liga de basquete do mundo é o foco. A NBA retornou nesta semana e todos os olhos estão nas quadras norte-americanas. Quem será o campeão? O prêmio de MVP vai para qual grande estrela da NBA? Qual jovem talento vai vencer o prêmio de calouro do ano?

Josias Pereira recebe o especialista em basquete Matheus Muratori para discutir tudo sobre a temporada 2021/22 da NBA. Confira com eles as apostas para as principais categorias da NBA. Aproveite as dicas, acesse o site da KTO.com e faça sua fezinha nos jogos de basquete. Ah, e tem promoção até o dia 31/12 deste ano para a NBA.

