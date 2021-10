LANCE da Sorte KTO: Esquiva Falcão analisa luta pelo título dos pesados entre Tyson Fury e Deontay Wilder Pugilista brasileiro conversou com Josias Pereira neste episódio exibido nas sociais do L! e falou sobre sua carreira e próximos desafios, além do terceiro embate entre Fury e Wilder

Na quinta edição do programa Lance da Sorte KTO, apresentado pelo jornalista Josias Pereira, e publicado nas redes sociais do LANCE!, nós mergulhamos na esperada batalha entre Tyson Fury e Deontay Wilder, luta de boxe que acontece na madrugada de sábado (9) para domingo (10), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. E contamos com a especial presença do boxeador Esquiva Falcão para analisar cada detalhe do confronto pelo título mundial dos pesos pesados da The Ring e da WBC. Infelizmente, a luta não terá transmissão para o Brasil.

Para Esquiva Falcão, o britânico Tyson Fury vai terminar a luta com o braço erguido, devido á sua apurada técnica de boxe, além da capacidade de assimilar golpes acima do comum para a categoria dos pesados.

-São dois lutadores muito bons. Mas o Tyson Fury é um cara que tem mais técnica, não tem um poder de nocaute tão grande quanto o Deontay Wilder, mas boxeia mais. A minha aposta é no Tyson Fury, por ser um lutador mais ágil, se movimenta mais, tem mais golpes. O americano tem a mão dura, pode acabar com a luta a qualquer momento, mas o Tyson Fury tem um queixo de ferro e vai agüentar até o final e ganhar por pontos – analisou.

O prognóstico de Esquiva é compartilhado também pelos apostadores. Na casa de apostas KTO, patrocinadora do pugilista brasileiro, a vitória de Fury tem odds de 1.33, enquanto o americano Deontay Wilder tem odds de 3.00. Além disso, a opção de nocaute no combate também tem odds baixas, com 1.35. Se a luta for decidida pelos juízes, o amante da nobre arte pode ter um rendimento de 2.85 para cada R$ 1 apostado na KTO.

Esquiva também falou sobre sua carreira, a perda da mãe e os objetivos futuros, inclusive um retorno ao boxe olímpico em 2024.

Confira!

