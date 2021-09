Lance da Sorte KTO EP-3 analisa os favoritos dos principais confrontos do UFC 266 nesta noite de sábado Terceira edição do programa Lance da Sorte KTO já pode ser acompanhado nas redes sociais do Lance!

Na terceira edição do programa Lance da Sorte KTO, apresentado pelo jornalista Josias Pereira, e publicado nas redes sociais do Lance!, você confere tudo sobre o mundo das apostas esportivas, com enfoque especial na empresa KTO.com.

Nesta edição, o enfoque é no UFC 266, que coloca frente a frente o russo Alexander Volkanovski e o americano Brian Ortega na luta principal. Quatro brasileiros estarão também presentes no evento – com destaque para Jéssica Bate-Estaca, representante no card principal do UFC 266, e que é favorita na luta contra Cynthia Calvillo.

O programa também destaca o domingo de clássicos pela Europa e Brasil – com Palmeiras x Corinthians, Lazio x Roma e Arsenal x Tottenham abrilhantando o dia.

Confira!

#lancedasortekto #dicasdeapostas #kto #ufc

E MAIS:

E MAIS:







Veja também