Lançando primeiro livro, Pequena Lô faz noite de autógrafos em São Paulo

Nesta quinta-feira, 5, Pequena Lô recebeu amigos, fãs e imprensa para uma noite de autógrafos na Livraria da Vila, em São Paulo. O evento marcou o lançamento de seu primeiro livro, “Na Dúvida, Escolha Ser Feliz”, que traz histórias sobre a sua vida — desde a infância até se tornar um dos maiores fenômenos da internet.

Resultado da parceria entre a editora e a Mynd Brands, a obra de Pequena Lô explora, ainda, seu papel como ativista no direito das pessoas com deficiência. A influencer e psicóloga também relata sua própria experiência com a Síndrome do Impostor e Burnout.

Pela primeira vez, Lô também abriu o jogo sobre as cirurgias que passou ao longo da vida por conta de uma displasia óssea, síndrome rara que afetou seu desenvolvimento físico.

“Na Dúvida, Escolha Ser Feliz” é uma celebração da vida, do autoconhecimento e da capacidade de transformar obstáculos em realidade.

