Lançamento na terça: iPhone 15 será mais caro que a geração anterior

O iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max devem ser mais caros que a geração anterior. Segundo informações do Wall Street Journal, a nova linha de celulares profissionais da Apple deve custar cerca de US$ 100 (cerca de R$ 500 reais, em conversão direta da moeda) a mais em comparação com seus antecessores, o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Por enquanto, as informações não foram confirmadas oficialmente pela Apple, e se tratam apenas de rumores. A próxima geração de celulares da maçã tem data de lançamento confirmada para o dia 12 de setembro.

Como comparação, o iPhone 14 foi lançado nos Estados Unidos com preços entre US$ 799 e US$ 1.099 (no Brasil, entre R$ 7.599 e R$ 10.499) nas versões com menos espaço de armazenamento. O iPhone 14 Pro Max de 1 TB, por exemplo, custa US$ 1.599 (R$ 15.499, no Brasil).

Segundo informações divulgadas pelo site especializado MacRumors, é esperado que os novos modelos do iPhone 15 sigam a mesma linha de preço do iPhone 14, com uma pequena mudança em relação à linha Pro, que deve ficar um pouco mais cara. Assim como a linha principal do iPhone 14, o iPhone 15 e iPhone 15 Plus devem ter tela com 6,1 e 6,7 polegadas, e é provável que tenham notch no estilo Dynamic Island, que até então só estava disponível no iPhone 14 Pro.

Todos os novos modelos também passarão a contar com a entrada USB-C (em vez da Lightning) por conta de uma determinação feita em 2022 pela União Europeia.

Vale dizer que a próxima geração de celulares da Apple deve incorporar novas cores à linha, que incluirão tons de azul claro, coral e amarelo, além dos tracionais preto e branco. O preço inicial da linha principal do iPhone 15 deve ficar em US$ 799, considerando o armazenamento de 128 GB — valor que é semelhante ao preço de lançamento do iPhone 14 com o mesmo espaço de memória.

A versão mais cara da linha principal dos novos modelos pertenceria ao iPhone 15 Plus de 512 GB, que deve chegar ao mercado norte-americano custando cerca de US$ 1.199 (cerca de R$ 5.932, em conversão direta e sem impostos). Já em relação à linha Pro, que também vai trazer melhorias significativas em comparação aos modelos profissionais do iPhone 14, os preços mudam um pouco, chegando ao mercado custando cerca de US$ 1.099 (cerca de R$ 5.437, em conversão direta e sem impostos).

