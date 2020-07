Lançamento de sonda árabe com destino à Marte adiado por condições meteorológicas

O lançamento da sonda “Al Amal” (“Esperança”) dos Emirados Árabes Unidos com destino à Marte, previsto para a manhã de quarta-feira no Japão (terça-feira 17H51 de Brasília), foi adiado devido ao mau tempo, anunciou a agência espacial do país árabe.

“A Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos e o centro espacial Mohammed ben Rachid, em colaboração com a Mitsubishi Heavy Industries, anunciam o adiamento do lançamento da sonda “Esperança” devido às condições meteorológicas”, afirmou no Twitter o governo dos Emirados.

O lançamento a partir do centro espacial japonês de Tanegashima foi reprogramado para quinta-feira às 20H43 GMT (17H43 de Brasília).

Esta primeira missão espacial árabe à Marte tem como objetivo proporcionar uma imagem completa da dinâmica da temperatura na atmosfera do planeta vermelho.

A sonda “Al Amal” representa a próxima etapa do ambicioso programa espacial dos Emirados.

O Estado, composto por sete emirados (ou principados), entre eles Abu Dhabi e Dubai, dispõe de nove satélites em funcionamento em órbita e pretende lançar outros oito nos próximos anos.

Em setembro de 2019, Haza al Mansuri foi o primeiro cidadão dos Emirados a ser enviado ao espaço a bordo de um foguete Soyuz e o primeiro cidadão árabe a permanecer na Estação Espacial Internacional (ISS).

