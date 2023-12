Lançamento de novo foguete americano Vulcan Centaur é adiado para janeiro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/12/2023 - 16:23 Para compartilhar:

O lançamento inaugural de um novo foguete americano, o Vulcan Centaur, foi adiado para 8 de janeiro, anunciou, nesta quinta-feira (14), o chefe do grupo industrial ULA, que desenvolve esse veículo, cuja primeira missão deve contribuir com as renovadas ambições lunares dos Estados Unidos.

O adiamento do lançamento, previsto originalmente para a véspera do Natal, se dá por causa de contratempos de última hora. No entanto, o diretor-geral da ULA, Tory Bruno, afirmou em sua conta no X, antigo Twitter, que um ensaio geral realizado nesses últimos dias no campo de operações havia resultado “muito bem”.

A missão, batizada Cert-1, deverá decolar do Cabo Canaveral, no estado da Flórida (sudeste).

O diferencial da operação é que esse novo foguete transportará as cinzas do criador e de protagonistas famosos da série original de aventuras especiais “Star Trek”, assim como um módulo de alunissagem da start-up americana Astrobotic.

Caso a missão vingue, a ULA pode se tornar a primeira empresa privada a alunissar e a primeira nave espacial americana a realizar o feito desde o fim do programa Apolo.

“Isso é de um certo modo o primeiro gigante passo na campanha dos Estados Unidos e de todos os nossos aliados para voltar à Lua, em última instância, com humanos”, declarou Bruno à AFP durante uma entrevista na semana passada.

Para esse primeiro voo, “já é uma ousadia ter uma carga, ainda mais uma que vai para a Lua. Mas queríamos fazer algo grande e obviamente temos muita confiança no projeto do nosso foguete”, acrescentou.

No X, Bruno indicou que, durante o primeiro teste, surgiram alguns problemas “rotineiros” com os sistemas terrestres. Ele obrigou as equipes a reiniciar a operação dias depois.

Esses atrasos fizeram com que se perdesse a janela de lançamento de dezembro e por isso a seguinte foi aberta para 8 de janeiro.

A missão deve transportar as cinzas ou mostras do DNA de dezenas de pessoas, incluindo as do criador da série “Star Trek”, Gene Roddenberry, sua esposa e atores da famosa franquia. Trata-se de uma associação com a empresa Celestis, especializada em “voos espaciais comemorativos”.

