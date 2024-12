Lançamento de missão da ESA é adiado por problema mecânico

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/12/2024 - 19:33 Para compartilhar:

KOUROU, 4 DEZ (ANSA) – A Arianespace, empresa que gerencia os lançamentos da Agência Espacial Europeia (ESA), adiou para a próxima quinta-feira (5) o lançamento do Vega C com o satélite europeu Sentinel-1C.

De acordo com Stephan Israel, CEO da empresa, a decisão foi tomada em virtude de um problema mecânico no pórtico móvel, estrutura que deve ser removida antes do lançamento para deixar o foguete livre.

“Devido a um problema mecânico não foi possível movimentar a estrutura, que deve ser retirada aproximadamente três horas antes do lançamento”, analisou.

Ainda de acordo com Israel, o imprevisto é um “problema menor” que será “resolvido em pouco tempo”. Além disso, o foguete e o satélite “estão em perfeitas condições”.

O Sentinel-1C é a mais recente das sentinelas do planeta que compõem o segmento espacial Copernicus, o programa da Comissão Europeia e da ESA concebido para monitorizar o planeta e desenvolver serviços úteis para os cidadãos. (ANSA).