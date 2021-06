Lançamento de imóveis crescem tanto no médio e alto padrão quanto na baixa renda

Os lançamentos imobiliários cresceram em todos os perfis no começo do ano, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Os lançamentos de médio e alto padrão subiram 65% na comparação entre o primeiro trimestre de 2021 e igual intervalo de 2020, totalizando 7.386 unidades.

Nesse mesmo período, os lançamentos dentro do Casa Verde e Amarela (CVA, novo nome do Minha Casa Minha Vida) subiram 31%, para 18.837 unidades.

Já no caso das vendas, houve uma baixa de 5% no segmento de médio e alto padrão, para 4.571 unidades, enquanto no CVA o aumento foi de 26%, para 29.613 unidades.

