Lana Del Rey tirou licença para se casar com guia turístico de jacarés; saiba quem é

Lana Del Rey teria planos de se casar com o atual namorado, o guia turístico de jacarés Jeremy Dufrene. Os dois assumiram o romance em agosto deste ano, e nesta semana, a cantora americana foi vista dando a entrada do pedido de uma certidão de casamento em um tribunal em Louisiana, nos Estados Unidos.

Fontes próximas ao casal relataram ao TMZ que os dois deixaram o tribunal Lafourche Parish Clerk of Court com o documento. Apesar de não terem oficializado a relação, os dois pretendem fazer isso o mais rápido possível.

A primeira aparição pública deles foi feita em agosto, após a participação da cantora no Reading Leeds 2024, festival de música do Reino Unido. Apesar das fotos juntos, Lana usou o X para negar o relacionamento, a princípio. Mas, na outra semana, no dia 9 de setembro, a artista levou o guia turístico para ser seu par em um casamento em Nova York.

Quem é Jeremy Dufrene?

Jeremy é um velho amigo de Lana Del Rey. O homem trabalha como guia turístico de observação de jacarés, na Arthur’s Air Boat Tours, em Lousiana, nos Estados Unidos, de acordo com informações do tabloide Daily Mail.

O norte-americano também é pais de duas meninas. Lana e o namorado começaram uma amizade em 2019, quando a cantora fez um passeio de barco com ele, após se apresentar na cidade.