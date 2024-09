Lana Del Rey se casa com guia turístico de jacarés Jeremy Dufrene, diz jornal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/09/2024 - 18:55 Para compartilhar:

Depois de ficar noiva em alguns de seus relacionamentos, Lana Del Rey se casou pela primeira vez nesta quinta-feira, 26. De acordo com o Daily Mail, a cantora e o guia turístico de jacarés Jeremy Dufrene trocaram votos no mesmo local em que ele trabalha, em uma região pantanosa de Louisiana (nos Estados Unidos). O matrimônio “secreto” ocorre cerca de um mês depois que o romance foi confirmado e horas depois de Lana ter sido vista dando entrada no pedido de uma certidão de casamento em um tribunal.

Em fotos e vídeos divulgados pelo Daily Mail, a cantora é vista sendo levada até o altar por seu pai, Robert Grant, com um buquê de flores na mão. Ela usou um vestido branco esvoaçante e o cabelo penteado em um rabo de cavalo encaracolado. O noivo estava vestido com um terno preto, camisa branca e sapatos de couro marrom.

O jornal entrou em contato com os representantes de Lana Del Rey para que comentassem o enlace, mas ainda não há uma confirmação pública da intérprete de Born to Die. Nas redes sociais dela, os fãs se mostraram surpresos e desejaram felicidades. “O quê? Você se casou? Nós te amamos, parabéns”, escreveu uma seguidora na última publicação de Lana no Instagram, desta quinta-feira, 26. “Garota, você se casou? Se pronuncie agora mesmo, por favor, querida”, pediu outra.

Depois do “sim”, Lana e Dufrene se dirigiram à recepção ao ar livre. O cais e os barcos usados para passeios pelo pântano estavam decorados com flores brancas e tanto a cerimônia como a recepção ocorreram em tendas brancas. De acordo com o Daily Mail, além do pai, a irmã de Lana, Caroline Grant, e o irmão, Charlie Hill-Grant, estiveram presentes.

Relembre o relacionamento

A cantora conheceu Jeremy em 2019, quando fez um passeio de barco com ele em Louisiana. A primeira aparição pública deles ocorreu em agosto deste ano, depois da apresentação de Lana no Reading Leeds, festival de música no Reino Unido. Apesar das fotos juntos, Lana usou a rede social X para negar o relacionamento. Mas, na outra semana, no dia 9 de setembro, a artista levou o guia turístico para ser seu par em um casamento em Nova York.