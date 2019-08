Lampard lamenta azar do Chelsea nos pênaltis em derrota na Supercopa da Europa

Em sua primeira decisão no comando do Chelsea, o técnico Frank Lampard lamentou muito nesta quarta-feira a má sorte da equipe na derrota por 5 a 4 na disputa por pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação, que deu ao Liverpool o título da Supercopa da Europa, disputada na cidade de Istambul, na Turquia. Mas o ídolo do clube ressaltou estar orgulhoso dos jogadores.

“Apenas tenho orgulho pela minha equipe e pela exibição que tiveram. Foi um jogo duro frente a um bom Liverpool, que teve um dia a mais de recuperação depois do fim de semana. Só que o futebol, às vezes, é decidido em momentos de sorte”, afirmou um desolado Lampard na entrevista coletiva após a decisão.

“Mason Mount e Tammy Abraham melhoraram a produção da equipe em campo, mas tiveram muita falta de sorte em não marcar um gol. Tammy (que errou o quinto e decisivo pênalti) tem de manter a cabeça levantada porque isso faz parte do jogo”, prosseguiu o técnico, apoiando o centroavante.

Apesar da derrota, Lampard viu melhora de seu time em relação à goleada sofrida na estreia do Campeonato Inglês – 4 a 0 para o Manchester United. “Depois de domingo foi outro nível, tivemos azar em não ganhar. As pessoas continuam falando sobre os jovens jogadores no Chelsea. Então falemos de Jorginho e de Kanté, posso nomear outros. Temos qualidade, um bom grupo e estamos trabalhando duro. Estou tentando colocar o meu estilo de jogo e houve coisas muito boas esta noite”, completou.