Lampard elogia Ben Chilwell e fala do futuro de Callum Hudson-Odoi no Chelsea Frank Lampard elogiou Ben Chilwell após sua estreia na vitória de 4 a 0 do Chelsea sobre o Crystal Palace, pela 5º rodada da Premier League. O técnico também fez uma declaração das intenções em relação à ligação de Callum Hudson-Odoi com o Bayern de Munique.