‘L’amour ouf’, uma história de amor quase impossível em Cannes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/05/2024 - 16:43 Para compartilhar:

O ator e diretor francês Gilles Lellouche apresentou no Festival de Cannes, nesta quinta-feira (23), “L’amour ouf”, em competição pela Palma de Ouro, sobre uma história de amor entre duas pessoas destinadas a ficarem juntas apesar das adversidades.

Lellouche, autor do sucesso “Um Banho de Vida” (2018), conta a relação entre Jackie, uma garota estudiosa, e Clotaire, um malandro que se dedica a pequenos delitos. Suas vidas se cruzam na adolescência e, embora com o passar dos anos as circunstâncias os separem, seu romance segue vivo.

“Eu queria fazer um filme que estivesse um pouco despojado de cinismo”, explica o cineasta à AFP. É como “um impulso poético, amoroso… Tempo de reencontrar a inocência”.

O longa, adaptado de um romance do irlandês Neville Thompson, é protagonizado por François Civil (“Os Três Mosqueteiros”) e Adèle Exarchopoulos (“Azul é a Cor Mais Quente”).

Estão também no elenco nomes muito conhecidos do cinema francês, como Alain Chabat, Vincent Lacoste, Élodie Bouchez e Benoît Poelvoorde.

Embora Lellouche insista em que não se trata de um musical, o filme inclui várias cenas de dança em destaque.

O diretor, que descobriu o livro graças a Poelvoorde há 17 anos, diz sentir-se “muito estressado” por estar na disputa pela Palma de Ouro: “Nunca estive em competição na minha vida, este é meu segundo filme solo, estou louco de alegria, mas tenho medo”.