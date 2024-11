Lamine Yamal vence o prêmio Golden Boy de melhor jogador sub-21 do ano

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/11/2024 - 15:07 Para compartilhar:

O atacante do Barcelona Lamine Yaman, de 17 anos, venceu nesta quarta-feira (27) o prêmio Golden Boy, entregue pelo jornal italiano Tuttosport ao melhor jogador sub-21 do ano.

No feminino, o prêmio Golden Girl também foi para uma jogadora da Espanha: a meia-atacante Vicky López, de 18 anos.

Os vencedores foram escolhidos em uma votação da qual participaram jornalistas esportivos de diferentes países da Europa.

Na cerimônia da Bola de Ouro, no final de outubro, Yamal já havia recebido o prêmio Kopa, também entregue ao melhor jogador jovem do ano.

O grande momento em do atacante do Barça em 2024 foi a Eurocopa pela seleção espanhola, sendo um dos líderes da equipe na campanha do título, com direito a um golaço contra a França na semifinal.

Com 17 anos e quatro meses, Yamal também se tornou o campeão mais jovem da história do torneio continental.

O alemão Toni Kroos, que pendurou as chuteiras depois da Euro, recebeu o prêmio Golden Player, dado ao melhor jogador com mais de 21 anos. No feminino, a escolhida foi outra espanhola, Aitana Bonmatí, ganhadora das duas últimas Bolas de Ouro.

