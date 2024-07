Lamine Yamal se torna o jogador mais jovem a marcar na história da Euro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/07/2024 - 18:20 Para compartilhar:

O atacante espanhol Lamine Yamal, com 16 anos e 362 dias, se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na história da Eurocopa, ao balançar as redes na vitória da Espanha sobre a França por 2 a 1 na semifinal disputada nesta terça-feira (9), em Munique.

Yamal supera a marca de 18 anos e 141 dias do suíço Johan Vonlanthen, estabelecida na edição de 2004, também contra a França.

O jovem jogador do Barcelona, acostumado a bater recordes de precocidade com o clube catalão, começou a superar marcas também no futebol de seleções.

Nesta Euro, ele se tornou o jogador mais jovem a disputar um jogo do torneio e também o mais jovem a fazer um passe para gol.

No jogo contra a França, quando a Espanha mais precisava, Yamal marcou um golaço batendo colocado de fora da área no ângulo do goleiro Mike Maignan para empatar o duelo depois de Randal Kolo Muani ter aberto o placar para os ‘Bleus’.

Apenas quatro minutos depois, Dani Olmo virou para os espanhóis, que agora esperam o vencedor da outra semifinal, entre Holanda e Inglaterra, que se enfrentam na quarta-feira, para conhecer seu adversário na decisão da Euro.

dam/iga/dr/cb/aam