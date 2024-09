Lamine Yamal espera nunca deixar o Barça para se tornar ‘uma lenda’ do clube

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/09/2024 - 20:36 Para compartilhar:

O jovem atacante Lamine Yamal, um dos destaques na campanha da Espanha que levou ao título da Eurocopa em julho passado, afirmou, nesta quinta-feira (12), em uma entrevista televisiva que pretende fazer toda sua carreira no Barcelona para se tornar um grande ídolo do clube.

“Espero nunca sair [do Barcelona], quero ser uma lenda no Barça”, respondeu o jogador de 17 anos no programa de sucesso “El Hormiguero”, da televisão privada espanhola Antena 3.

Yamal, por suas atuações como ponta, foi uma das sensações da Espanha na Eurocopa, na qual foi eleito o melhor jogador jovem e encantou especialmente com um golaço nas semifinais na vitória por 2 a 1 sobre a França.

No Barça ele é a joia das categorias de base que mais alimentam esperanças, o que lhe valeu até comparações com outro enorme talento revelado no centro de La Masía que impressionou desde muito jovem, Lionel Messi.

“Ser comparado ao melhor da história é incrível e isso significa que você está fazendo algo bem, mas tento ser eu e ser lembrado por mim mesmo. Será muito difícil alcançar isso [o que Messi conquistou em sua carreira], então espero que eles se lembrem de mim por ser Lamine Yamal”, disse ele.

Sobre a fama conquistada por sua grande atuação na Eurocopa, ele garantiu que no momento está lidando bem com ela e que tem conseguido digeri-la.

“Desde pequeno, em clubes como o Barça eles te preparam como psicólogos. Eles me prepararam desde pequeno. Quero muito que o futuro chegue”, disse ele.

“Desde a Eurocopa todos estão mais felizes, as pessoas estão mais sorridentes. Foi um sonho”, acrescentou.

