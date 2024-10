Lamine Yamal é cortado da seleção espanhola e vira dúvida no Barcelona

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2024 - 16:17 Para compartilhar:

Destaque da última Eurocopa e um dos principais nomes da seleção espanhola, o atacante Lamine Yamal vai desfalcar a equipe do técnico Luis de la Fuente contra a Sérvia, na terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), em Córdoba, pela quarta rodada da Liga das Nações da Uefa.

Alvo preferencial dos defensores dinamarqueses no triunfo espanhol por 1 a 0, no sábado, em Múrcia, o jogador de 17 anos foi substituído nos acréscimos, sentindo desconforto na coxa esquerda, e saiu mancando do vestiário até o ônibus após o confronto.

Segundo a Real Federação Espanhol de Futebol (RFEF), o atacante foi submetido a um exame de ressonância magnética, neste domingo, em Madri, e a comissão técnica decidiu liberá-lo para retornar a Barcelona, onde dará continuidade ao tratamento.

“Os exames não detectaram lesão estrutural e a equipe médica confirmou que se trata de uma sobrecarga”, anunciou a federação, em comunicado. “Priorizando a saúde do jogador e para evitar qualquer risco de lesão, dada a proximidade do jogo contra a Sérvia, optou-se pela desconvocação.”

Após a partida, Luis de la Fuente afirmou que o atleta precisa se acostumar com as pancadas dos adversários. “O árbitro tem que proteger os jogadores talentosos, mas esse esporte é assim. Um companheiro meu dizia: ‘O que vocês querem, beijos (dos adversários)?’ As equipes usarão as armas que puderem dentro das regras”, afirmou.

O Barcelona terá menos de uma semana para tentar recuperar o jogador e deixá-lo à disposição do técnico Hansi Flick para o duelo com o Sevilla, no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol. No dia 23, a equipe catalã enfrentará o Bayern de Munique, em casa, pela Liga dos Campeões.

Já a Espanha convocou o lateral-direito Rodrigo Riquelme, do Atlético de Madrid, para a vaga de Yamal. A seleção ibérica lidera o Grupo 4 da Liga das Nações com sete pontos, um a mais que a Dinamarca. A Sérvia, por sua vez, soma quatro.