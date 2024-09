Lamine Yamal comanda goleada do líder Barça no Campeonato Espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/09/2024 - 14:17 Para compartilhar:

Cinco vitórias em cinco jogos e liderança isolada: o Barcelona de Hansi Flick continuou seu início de temporada perfeito neste domingo (15), ao golear o Girona por 4 a 1 fora de casa, na 5ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com seus 15 pontos, o Barça tem quatro de vantagem sobre Real Madrid (2º) e Villarreal (3º), ambos com 11 após suas respectivas vitórias no sábado sobre Real Sociedad (2-0) e Mallorca (2-1).

“Estamos nos preparando muito bem para cada jogo. Tem que ir passo a passo, mas sem dúvidas estamos em um bom momento e temos que continuar assim. Agora não podemos parar”, declarou Flick ao canal Movistar.

Contra o Girona, o Barcelona fez um duelo entre duas equipes que começam nesta semana sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa, o que valoriza ainda mais o resultado dos ‘blaugrana’.

O protagonista da partida foi o jovem de 17 anos Lamine Yamal, que marcou os dois primeiros gols do Barça no primeiro tempo (30′ e 37′).

Depois de dois jogos em branco, Yamal fez o primeiro depois de roubar a bola de David López e superar o goleiro Paulo Gazzaniga. Minutos depois, ele ampliou a vantagem aproveitando um rebote e batendo no canto.

No início do segundo tempo, Dani Olmo marcou o gol mais bonito do jogo, recebendo de Jules Koundé e batendo forte, sem chances de defesa para Gazzaniga (47′).

Na sequência, Robert Lewandowski (55′ e 59′) e Yamal (58′) quase marcaram o quarto do Barça, que saiu pouco depois pelos pés de Pedri (64′), após passe de Marc Casadó.

“Nos outros anos não começamos tão bem. O mister [Hansi Flick] nos pediu que pressionássemos desde o início, disse que os campeonatos se ganham assim, abrindo distância”, explicou Pedri.

O Girona descontou na reta final, com o atacante Christian Stuani (80′).

Mas a má notícia para o Barcelona foi a expulsão de Ferrán Torres (83′), que recebeu cartão vermelho direto por um pisão no colombiano Yaser Asprilla.

Agora, ambas as equipes viram a chave para se concentrarem na Champions, onde vão enfrentar dois adversários franceses: o Girona visita o Paris Saint-Germain na quarta-feira e o Barcelona joga no dia seguinte contra o Monaco fora de casa.

Mais cedo, no primeiro jogo do dia pelo Campeonato Espanhol, o Celta venceu o Valladolid por 3 a 1, resultado que coloca o time de Vigo provisoriamente na quarta posição.

— Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Betis – Leganés 2 – 0

– Sábado:

Mallorca – Villarreal 1 – 2

Espanyol – Alavés 3 – 2

Sevilla – Getafe 1 – 0

Real Sociedad – Real Madrid 0 – 2

– Domingo:

Celta Vigo – Valladolid 3 – 1

Girona – Barcelona 1 – 4

(13h30) Las Palmas – Athletic Bilbao

(16h00) Atlético de Madrid – Valencia

– Segunda-feira:

(16h00) Rayo Vallecano – Osasuna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 15 5 5 0 0 17 4 13

2. Real Madrid 11 5 3 2 0 9 2 7

3. Villarreal 11 5 3 2 0 11 8 3

4. Celta Vigo 9 5 3 0 2 13 10 3

5. Atlético de Madrid 8 4 2 2 0 6 2 4

6. Alavés 7 5 2 1 2 7 6 1

7. Girona 7 5 2 1 2 8 8 0

8. Espanyol 7 5 2 1 2 5 5 0

9. Osasuna 7 4 2 1 1 5 7 -2

10. Betis 5 4 1 2 1 3 3 0

11. Mallorca 5 5 1 2 2 3 4 -1

12. Sevilla 5 5 1 2 2 4 6 -2

13. Leganés 5 5 1 2 2 3 5 -2

14. Rayo Vallecano 4 4 1 1 2 4 5 -1

15. Athletic Bilbao 4 4 1 1 2 3 4 -1

16. Real Sociedad 4 5 1 1 3 3 6 -3

17. Valladolid 4 5 1 1 3 2 13 -11

18. Getafe 3 4 0 3 1 1 2 -1

19. Las Palmas 2 4 0 2 2 4 7 -3

20. Valencia 1 4 0 1 3 3 7 -4

